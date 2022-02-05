台北市開放BNT疫苗預約至5日下午5時，經統計至5日下午2時已有1萬9438人完成BNT追加劑預約。（台北市衛生局提供／張立勳台北傳真）

台北市5日新增9例境外移入，年齡介在未滿20歲至60多歲，包括6名男性、3名女性，北市衛生局提醒民眾，收假前有症狀，先篩檢再就醫。

北市今新增9例境外移入，沒有本土確診個案，衛生局專委歐佳齡指出，分別來自美國、加拿大、日本、匈牙利、烏克蘭、南非、英國，境外移入確診者於入境、檢疫期間或檢疫期滿前採檢陽性確診。

歐佳齡提醒民眾，春節年假期間民眾南北往返拜年或旅遊行程頻繁，年後返工前，如懷疑曾與確診者接觸或有喉嚨症狀、咳嗽、發燒、流鼻水、鼻塞、頭痛、肌肉痠痛等症狀，可自行至藥粧店、便利商店、醫療器材行或藥局等購買家用快篩試劑，亦可由企業採購家用快篩試劑分送員工自行篩檢。

她表示，民眾也可至北市7個公費PCR篩檢站採檢，服務地點為市立聯合醫院中興、仁愛、和平、忠孝、陽明院區及關渡、萬芳醫院，服務時間為周一至周日上午8時30分至11時30分。

此外，北市開放BNT疫苗預約至5日下午5時，經統計至5日下午2時已有1萬9438人完成BNT追加劑預約，去年11月15日前完成第2劑接種者即可預約。

衛生局說，符合接種資格者，請至台北市「新冠肺炎COVID-19疫苗接種登記系統（https：／／booking.health.gov.tw／）登記預約，將於6日發送簡訊通知，於7至9日接種，春節假期接近尾聲及國內Omicron疫情仍有不明感染源，春節後人潮再一次移動，保護自己也保護家人，請盡速完成追加劑接種。