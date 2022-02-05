武陵農場「先頭櫻」綻放，尤以南谷櫻花開炸最為壯觀。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場「先頭櫻」綻放，尤以南谷櫻花開炸最為壯觀。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

農曆過年連假，武陵農場「先頭櫻」綻放，尤以南谷櫻花開炸最為壯觀。初一開始遊客湧入武陵賞櫻，人數一路攀升，初五來到6000人高峰。因應人車湧現，武陵啟動交通疏導機制，並開放南谷桃花莊、醒獅園、北谷民莊及北谷桃子園與茶莊管制作為，園區交通還算順暢。

今年冬天偏暖，加上近日雨水較多，促使武陵櫻花提早綻放，目前花況以南谷最佳，滿樹粉嫩櫻花開炸，非常壯觀。副場長胡發韜表示，去年7天連假，平均每天約2000人入園，今年武陵地區天氣良好，南谷櫻花吸引走春遊客，賞櫻人潮踴躍，與去年同期相比增加1倍。

胡發韜指出，今年春節連假入園遊客持續創高，初一有2300多人、初二破3000人、初三4500人、初四5000人，今日初五下午2點多，創6000人紀錄。武陵農場佔地600公頃，一般於櫻花季實施總量管制6000人次，遊客陸續進場，也會有人出場，並沒有同時容留6000人以上。

武陵住宿也是一房難求，胡發韜說，2月份訂房基本上都是客滿，不過平日偶爾會有遊客因為臨時改變旅遊計畫等個人因素而退訂幾個房間，不過也很快就會補滿，計畫來武陵賞花度假的遊客可以打電話詢問看看，碰碰運氣。

胡發韜也說，因應走春人車湧入，武陵農場自初二即啟動交通疏導機制，開放南谷桃花莊、醒獅園、北谷民莊及北谷桃子園與茶莊管制作為，園區交通良好順暢，還算井然有序。