曾以影集《百戰天龍》一角「馬蓋先」紅遍全球的美國男星李察·狄恩·安德森（Richard Dean Anderson），已淡出螢光幕許久，現年72歲的他，最近走在洛杉磯街道當場被直擊，從昔日帥氣英雄變成滿頭白髮、身材豐腴的慈祥阿公。

李察·狄恩·安德森在80、90年代熱門電視劇《百戰天龍》飾演男主角「馬蓋先」，擅長運用極高的科學知識和一把瑞士小刀完成無數次冒險任務，成為觀眾心中的超級英雄，台視1986年（民國75年）將該美劇引進到台灣，掀起一陣馬蓋先熱潮，收視一度高達40.3％，劇中經典台詞「帥啊！老皮！」更流傳至今，成為5、6年級生的共同回憶。

懷舊系列 百戰天龍 馬蓋先 MacGyver 片頭

李察·狄恩·安德森以馬蓋先角色爆紅，曾拍攝知名運動飲料廣告。（圖／中時資料照）

除了《百戰天龍》，李察·狄恩·安德森還有另個影集代表作《星際之門：SG-1》，成功將名氣打入年輕族群，後來他演了超過170集便退出，接著漸漸淡出演藝圈，過著愜意的半退休生活，已許多年未公開亮相。感情方面，他曾和艾普柔普羅斯（Apryl Prose）愛情長跑多年，育有一女薇莉Wylie.

直到最近李察·狄恩·安德森現身美國洛杉磯街道，被狗仔拍個正著，近況才跟著曝光，上月下旬剛過72歲生日的他，頭髮全白，臉部、身上均留下這年紀正常都會有的歲月痕跡，不過氣色紅潤、身材略福態，感覺精神和健康都尚可。