桃園5日新增30例本土個案，其中日翊物流群聚案增加4人確診，市長鄭文燦表示將擴大採檢築起防火牆。另外，外界對於日翊物流有不少投訴，鄭文燦說，歡迎民眾提供資料投訴市府會詳細調查，他也解釋，貨物調倉出貨有經防疫醫師許可，不過要遵守清消並靜置12小時。

鄭文燦說，日翊物流群聚新增4人確診，分別為案19191、案19227、案19228及案19229，由於員工家人也有職場，為此今天會擴大採檢約1000人，7日也會再針對居隔者做採檢，希望能築起防火牆，並藉由採檢來判斷風險是否降低。

新聞處長詹賀舜指出，近期有媒體接獲員工及市民投訴指出，日翊物流被要求停工當天並未停工，或是有請其他倉的人員來支援，有強迫上工的疑慮，另外還有將貨品調倉出貨的狀況。不過市府目前尚未收到相關投訴，希望員工及市民把相關資料寄給市府才能進行調查。

詹賀舜說，貨物調倉出貨的狀況，若有做好完整清消並靜置12小時後，並且由一批新的人員來移動貨物，目前的防疫規範是許可的，但若有員工認為由消毒工作做得不確實等狀況，歡迎民眾提供相關資料來投訴，市府會全力調查。

鄭文燦補充，目前大溪倉停工、全員在家居隔，全家便利商店在期貨跟生鮮的部分，防疫醫師認為清消並靜置12小時，容許物流可以調倉出貨，只是必須用全新的人員進行作業，且不能強迫，若有強迫上工的情形市府會調查並做裁處。