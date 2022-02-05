運動局長李昱叡代表市長盧秀燕，向日前正在集訓的國家隊球員加油打氣。（台中市政府提供）

「2022年亞足聯女子亞洲盃」附加賽正在舉行，國家隊陣中「台中藍鯨女足」主力球員蘇育萱表現精彩，昨日對上泰國連進兩球，為球隊奠下勝利基礎，最終以3：0擊敗泰國隊，運動局長李昱叡於賽事獲勝第一時間，代表市長盧秀燕向藍鯨女足總教練呂桂花表達恭賀，並對選手優異表現表達肯定與祝福，預祝再創佳績、前進世界盃！

運動局說，此次「台中藍鯨女足」主力球員共五人入選國家隊，包含賴麗琴、潘昕妤、蘇育萱、賴韋汝及張季蘭等，均披上國家隊戰袍為國爭光，對泰國一戰中蘇育萱更是表現優異，上、下半場各進一球，二度為球隊建功；另陳英惠在終場以自由球入網，最終以3：0擊敗泰國隊，2月6日下午將出戰越南，運動局邀請所有球迷一起為台灣女足集氣加油。

運動局表示，第20屆亞足聯女子亞洲盃為「2023年國際足總女子世界盃」的外圍賽，是獲得世界盃參賽資格的關鍵賽事，為提前備戰，中市府運動局與體育署及中華民國足球協會合作，自去年7月即於台中太原足球場辦理「中華女足培訓隊集訓」計畫。

運動局指出，中華女足相隔14年再次晉級亞洲盃，藍鯨女足學姊賴麗琴功不可沒，26日小組賽對上伊朗，她擔任隊長率領全隊時更技驚四座，上演「帽子戲法」，連進3球，與隊友們昂首挺進8強；藍鯨女足主力前鋒蘇育萱，也在對泰國的附加賽中踢進關鍵二球，為勝利奠下基礎，顯見台中藍鯨參加「2022台灣木蘭足球聯賽」奪冠後戰力堅強，5名球員入選女足國家隊選手實力獲得肯定，感謝台中藍鯨全體隊職員，以及總教練呂桂花致力在基層培育國家優秀選手。

李昱叡表示，盧市長重視深耕女子足球運動發展，每年支持「台中藍鯨」組訓參賽，並推廣足球活動及深度訓練；比如「台中女子足球節」由藍鯨球員們帶領4歲至15歲女學童進行身體協調、足球技術繞行等闖關活動，活絡基層足球運動風氣；未來將持續與台中藍鯨合作，透過穩固U12、U15、U18梯隊建立一貫的女子足球選手培育系統。