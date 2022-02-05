昨晚在2022年北京冬奧會開幕式上，在各國代表團出場環節中，來自美屬薩摩亞的運動員內森·克魯普敦，這位男子鋼架雪車運動員無懼嚴寒，光著上身露出精實的肌肉，方形的健壯胸肌迅速吸引所有人的眼球。《環球時報》報導，內森剛剛參加過幾個月前的東京奧運會，他身上還流淌著華裔血統。

內森出生在非洲肯亞，母親的家族有華裔和波利尼西亞的血統，在他的成長過程中，童年大部分時間都在非洲度過，隨後輾轉澳洲、美國，並在美國完成高中學業。

在2020年東京夏季奧運會上，內森參加了男子100米比賽，以11秒27衝線，但只是小組最後一名，無緣晉級下一輪。但即便如此，11.27秒已經是夏季奧運會中美屬薩摩亞運動員第二快的成績，內森還被選為美屬薩摩亞的閉幕式旗手。

在完成東京奧運會後，他馬不停蹄投入到2022年北京冬奧會的準備中。早在2014年，內森就參加了自己的第一場鋼架雪車比賽，在2016年拿到過世界杯賽事的第5名，2019年的北美杯上又為美屬薩摩亞拿到了第一枚冬季運動金牌。

「我無比期待北京冬奧會，最大的問題是我因為短跑比賽減掉了很多體重，我需要找回這些分量，重新用於鋼架雪車的比賽。」

內森直言不諱兩項運動需要不同的體型，田徑運動改變了他的身型，他需要盡快找回在鋼架雪車上的感覺一聽上去，這有些艱難，但瞭解了內森的人生，你會知道這個男人從來就是那麼喜歡迎接不同的挑戰。

內森曾是美國大學聯盟NCAA的三級跳遠名將，還創造了普林斯頓大學歷史上第三好的三級跳遠成績，在那之前他從未練過短跑，但內森透露自己一直樂於參與嘗試不同的運動項目。

「我小的時候打過曲棍球、橄欖球和壁球，只要能接觸到的運動我都願意嘗試，這為我創造了很好的運動基礎，可以幫助我成年後面對兩種不同的運動。」

內森第一次認識到鋼架雪車項目是觀看了2010年溫哥華冬奧會的比賽，當時他就被迷住了，「在電視上看到它，我認為這是我這輩子見過的最酷運動。」

隨後內森花費了數年時間來鑽研鋼架雪車項目，並且取得了不俗的成績，原本他出現在奧運賽場的時間會在2018年，他已經做好了參加平昌冬奧會的準備，無奈腰間盤突出的傷病讓內森錯失了機會。

「有一段時間，我無法面對現實，我用了一切辦法試圖獲得資格，最終卻無法實現，這真是令人心碎，我不得不自我逃避了一段時間。」

經歷了三年的低谷後，內森終於回到了奧運賽場，只是他的奧運首秀並非是鋼架雪車而是百米賽跑。當時之所以代表美屬薩摩亞參加奧運百米，主要源於內森認為這個項目的奧運資格更容易拿到。

而從東京來到北京，他比以往任何時候都要激動，「兩項運動都依賴快速收縮的肌肉，需要大量的速度和力量運動，我認為這中間可能有50％的重疊，但直立衝刺和彎腰衝刺之間還是有很多不同的技術工作要面對。」

在美屬薩摩亞，沒有其他人與內森爭奪北京冬奧的名額，但他仍然需要達到奧運參賽標準，比如進入世界前60名。

目前，內森在世界上並列排名第25位，他在鋼架雪車比賽中可能也無法站上領獎台，但他對於奧運賽場的渴望令人動容，就像他自己說得那樣：「我36歲了，已經處在職業生涯的尾聲，過了自己的運動巔峰期，但我仍然能夠在大約七個月內參加兩屆奧運會，這非常艱難，也非常酷。」

除了是一個全能的運動員外，內森還曾為The Daily Princetonian擔任體育攝影師。2021年12月，他甚至出版了一本553頁的書，名為《阿爾法狀態：一部非虛構小說》。