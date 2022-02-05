78歲董姓婦人在春節前返台中住處，迷失方向在路上晃2個多小時，中市第一警分局獲報前往協助，雙方語言不通比手劃腳，員警發現她的鑰匙圈上留有電話號碼，嘗試撥通竟是婦人兒子接聽，對方欣喜萬分地說，母親是原住民不諳中文，只會講泰雅族母語，家人焦急正要報案，總算找到老母與全家一起過年。

第一分局公益派出所警員鄭入嘉1月28日下午在轄區銀行附近被熱心民眾攔下表示，附近路上有名老婦獨自遊走，相當危險，請警方協助。鄭趨前詢問關心老婦，但雙方卻雞同鴨講，老婦似懂非懂地回答，但鄭卻聽不懂，經比手劃腳卻仍一頭霧水。

鄭詢問老婦是否帶證件？老婦交出1張悠遊卡，鄭連絡悠遊卡公司詢問相關登錄資料後，見老婦略顯疲憊，帶她先進入銀行內休息，細心的鄭發現老婦的包包掛有一串鑰匙，鑰匙圈上留著1組手機號碼，撥打通話後竟是老婦兒子接聽。

老婦兒子前來接母時表示，他母親已高齡78歲，是南投的泰雅族原住民，不諳中文、只會說母語，他幫母親叫車回台中，司機可能未抵達正確地點就將老母放下車，她才迷失方向，在路上走了2個多小時還找不到家，家人急如熱鍋螞蟻正要報警，一再感謝警方幫忙。