《路透社》2日引述上海復旦大學綠色金融與發展中心發布的研究報告，報告指出中國大陸「一帶一路」倡議在2021年的首要投資目標，當屬伊拉克。甚至，北京已砸下約105億美元的融資，用於該國重油發電廠等建設項目。

研究報告指出，北京透過投資與合約合作等方式，共簽署144個「一帶一路」倡議計畫。這些計畫總金額為595億美元，相較於2020年的605億美元，呈現平穩的趨勢。

不過，相較於2020年，中國大陸在阿拉伯與中東國家的投資，在2021年成長約360%；此外，北京參與建設的程度則成長116%。報告指出，雖然2021年美國才結束在伊拉克的戰鬥任務，但大陸隨後馬上加強與伊拉克的合作。

事實上，雙方合作早有前例；自2013年以來，伊拉克就已經是「一帶一路」倡議的第3大能源合作夥伴，僅次於巴基斯坦與俄羅斯。

目前中國大陸與伊拉克合作在伊拉克卡巴拉省（Karbala），斥資50億美元建設愛爾凱拉特(Al-Khairat)重油發電廠。此外，中國石化還奪下靠近伊朗的Mansuriya天然氣田合約。雙方同時還有機場、太陽能等項目的合作。

報告指出，在2021年，一帶一路共簽署總金額456億美元的契約，比2020年同期的370億美元還來的多；不過，投資金額則從234億美元縮減為139億美元。

就項目來看，綠色能源融資與投資則由2020年的62億美元，微幅成長至2021年的63億美元。不過，2021年北京沒有進行任何煤炭項目的投資，這與北京拍板不在海外建設燃煤電廠的承諾有關。

雖然一帶一路倡議底下的與石油相關的金融與投資，由2020年的19億美元飆升至2021年的64億美元；但研究報告評估，為配合政府指導方針，2022年相關綠色建設會大幅成長。

不過，復旦大學研究人員也認為，北京在一帶一路的參與度將會有所下降，原因是2021年至2025年的5年計劃中，包含非一帶一路沿線國家在內的海外投資僅5500億美元；相較於2016年至2020年的7400億美元，下降約25%。此外，受到新冠肺炎的影響，2021年大陸對一帶一路的參與度比大流行前下降約48%。

除了伊拉克，研究團隊認為塞爾維亞與印尼是北京一帶一路建設參與的兩大重點。不過，《路透社》引述批評人士的看法，認為北京在一帶一路融資往往不透明，使得貧窮國家容易形成債務依賴，這在非洲國家身上特別明顯。