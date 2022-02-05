竹南鎮龍鳳宮年初五擲龜王活動已有百年傳統。（謝明俊攝）

竹南鎮龍鳳宮年初五擲龜王活動，苗栗縣議長鍾東錦等人到場共襄盛舉。（謝明俊攝）

竹南龍鳳宮過年期間準備平安橋供信眾消災解厄。（謝明俊攝）

大年初五，許多信眾趕往龍鳳宮向五路財神求財。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦大年初五特別前往龍鳳宮參拜。（謝明俊攝）

竹南龍鳳宮下周起將有花燈展等活動，龍鳳宮副主委葉倍境歡迎民眾一起來熱鬧。（謝明俊攝）

竹南龍鳳宮過年期間準備平安橋供信眾消災解厄，志工全程協助。（謝明俊攝）

竹南鎮后厝龍鳳宮1年1度的春節重頭戲擲龜王活動，大年初五熱鬧登場，今年的大龜王再度由北部某民營科技企業搏得，價值1百萬元，目前大龜王公開在龍鳳宮前廣場展出。受疫情影響，龍鳳宮往年從年初一開始的系列慶祝活動，部分項目縮減，但仍有多達10項精彩節目依序上演，包括九天技藝團的精彩表演等，讓民眾一路熱鬧過年到元宵。

竹南后厝龍鳳宮每年春節都會舉辦擲龜王活動，由信眾向媽祖卜笅請准後請回平安錢龜，可保佑未來一年平安賺大錢，這項擲龜王活動源自於早年大陸媽祖信仰，龍鳳宮在竹南鎮后厝地方成立後，一直是龍鳳宮知名過年傳統習俗之1，除了擲龜王外，廟方還會準備過平安橋等儀式，供所有信眾在過年期間消災解厄，並祈求未來一年的平安福氣賺大錢。

早年農村時代的擲龜王活動，平安龜是以紅龜粿所做成，但後來因年輕輩對吃紅龜粿興趣不如以前，所以廟方將紅龜粿改成白米包，再因米龜還願時需加成返還，米龜越做越大，搬運費力，為了節省體積及搬運方便，後來才改以用現金紙鈔等做成錢龜模樣，美觀又方便搬動供奉。

龍鳳宮管理委員陳美月解說擲龜王的過程，不論公司行號或是家庭個人，都可向媽祖卜笅求取錢龜，信眾可先向媽姐指名想要請回供奉的錢龜後，以卜杯請示媽祖可否，如果獲得聖杯就代表媽祖准許，再將錢龜帶至香爐過火後，就可帶回公司或家裡供奉，次年，如果有請回新錢龜後，可以直接上告媽祖後，就直接打開舊錢龜，處理裡面現金。

每年的大年初五龍鳳宮舉行擲龜王活動，是由苗栗縣神將協會理事長陳碧華負責籌辦，苗栗縣議長鍾東錦、立委陳超明夫人吳麗利以及龍鳳宮副主委葉倍境等人都同場共襄盛舉。

為了慶祝香節，龍鳳宮並從大年初一開始，就會安排系列熱鬧活動與信眾同樂，例如年初一開始，廟前廣場就備有平安橋供信眾消災解厄，並配合廟內元宵花燈，還會舉辦盆景藝術展，並請來台中新藝芳歌劇團、五洲園掌劇團布袋戲、九天民俗技藝團、客家文化發展中心樂團等表演，一路演到元宵結束，讓信眾一路熱鬧到元宵。