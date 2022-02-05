台中市南區文心南路近大慶街口連棟鐵皮屋2月5日中午約1點半左右發生火警，現場冒出濃濃黑煙。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市南區文心南路近大慶街口連棟鐵皮屋2月5日中午約1點半左右發生火警，消防局出動大批消防人員到場滅火。（市議員羅廷瑋提供／馮惠宜台中傳真）

台中市南區文心南路近大慶街口連棟鐵皮屋2月5日中午約1點半左右發生火警，現場冒出濃濃黑煙。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

餐廳開工日疑炸排骨氣爆，南區文心南驚傳火災

台中市南區文心南路、大慶街口連棟鐵皮屋2月5日中午約1點半左右發生火警，濃濃黑煙嚇壞鄰近大樓住戶及行車經過的駕駛，台中市消防局獲報後也出動大批消防人員前往滅火，火勢在2點16分撲滅，起火點疑似在5日才開工營業的一家排骨酥店，店家指稱炸排骨炸到一半，疑似聽到爆炸聲，就燒起來了；唯實際起火原因仍待火調人員調查釐清。

南區文心南路、大慶街口一排鐵皮搭建商家在中午13時27分左右發生火警，據悉是其中一家餐廳報案，指稱店裡疑瓦斯走火，現場不斷冒出黑煙，消防局獲報後信義分隊、勤工分隊、南屯分隊、國光分隊、大里分隊16輛消防車、救護車以及56人到場搶救。

由於火災現場緊鄰社區大樓，火勢延燒造成整個鐵皮屋頂幾乎塌陷，消防人員除通知台電到場斷電，也積極找火源並尋找是否有其他殘火，其中一商家因仍在新春休息期間、鐵門深鎖，消防人員甚至以破壞機具入內確定是否仍有餘火燃燒。

火勢於14時6分控制，並在14時16分撲滅，唯仍波及四家店面，幸好無人傷亡，現場燃燒約40平方公尺，財物損失待查，實際起火原因仍待火調人員調查釐清。

據悉，起火點是5日才開工營業的一家排骨酥店，員工在中午炸排骨時聽到奇怪聲響，沒多久就起火了，而鄰近的海產店也因受火災斷電波及，在火勢撲滅後，員工出動將水族箱活跳跳的海鮮撈出移置，以免斷電讓魚群缺氧窒息。