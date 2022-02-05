2022中台灣元宵燈會，將在12日於文心森林公園登場，10米高主燈「台中虎爺」是今年最大亮點。（台中市觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

台中年後第一場大型活動「2022中台灣元宵燈會」，將於12日起一連9天在文心森林公園盛大展開，市長盧秀燕5日視察展區關心燈會各項防疫工作。盧秀燕說，燈會預計吸引許多民眾參觀，市府曾有防疫同時承辦台灣燈會成功經驗，一定會做好防疫；呼籲民眾搭捷運來體驗全台最動態、最歡樂、最繽紛的燈會。

盧秀燕指出，精彩的中台灣元宵燈會預期將吸引許多民眾前來參觀，市府在防疫優先原則下用心籌辦，規畫10公尺高「台中虎爺」主燈、5大燈區、近40座特色主題燈組；其中22組為動態燈組相當好看。

盧秀燕說，主燈「台中虎爺」，取台語諧音「台中富裕」，期待大家一起拚經濟，讓台中更美好。今年是台中捷運開通以來首次民眾可搭捷運看燈會，呼籲民眾搭捷運來看元宵燈會，可避免塞車之苦。

盧秀燕還特別介紹「波波虎」提燈，從杯身探出頭的小老虎，睜著靈動大眼，圓胖虎爪伸出杯緣，相當可愛；開燈後杯身映照出台中湖心亭、台中國家歌劇院、高美溼地、太陽餅等，兼具可愛創意與在地元素，搖身一變成為七彩珍奶。將於燈會期間每日下午3時開放排隊，4時開始發送，每人限領一盞發完為止。

觀旅局表示，目前規畫出入口採「2進4出」，民眾可由文心路一段與向上路二段、文心路一段與大墩七街進場；出口規畫：文心路一段與向上路二段、文心路一段與大墩七街、惠文路與向上路二段、惠文路與大墩七街，全區最高容納2萬人。

觀旅局強調，文心森林公園燈會是開放場域，為落實燈會防疫，進入展區遊客必須要落實實聯制、量測體溫、手部消毒，務必佩戴口罩，配合園內不能飲食等規定。