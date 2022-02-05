台灣吃到飽餐廳選擇多，受不少人喜愛，不過有男網友發現，現在的火鍋吃到飽餐廳吹起「用餐限時90分鐘」的風潮，讓他相當無奈，認為用餐時間短不僅吃得很不舒服，也無法好好享受美食，引起不少網友共鳴，還有人指出燒肉店也有同樣情況，怒批「我的肉是不用烤嗎」。

原PO在PTT飽板以「吃到飽火鍋90分鐘已經是趨勢了嗎？」為題發文，表示多數火鍋吃到飽餐廳的用餐時間都限時2個小時，雖然對他來說有點短，但考量到店家是為了翻桌率而設此限制，所以還是可以接受。

不過他發現，最近有不少火鍋吃到飽餐廳吹起「用餐限時90分鐘」的風潮，讓他相當傻眼，認為用餐時間太短，不僅吃得很不舒服，連和朋友聊天的時間都沒有，更無法好好享受美食，直言「少那半小時其實很有感」。

貼文曝光後，立刻引起網友共鳴，「不能接受，90分鐘很趕」、「90分鐘太趕，何況取菜等待都花時間」、「看到限時90分鐘的就不會去了，連菜單都懶得看」、「去餐廳是為了聊天不是吃飯吧，90分鐘真的不夠」。

也有網友指出，不只火鍋吃到飽調整用餐時間，連燒肉店也跟進，「現在連燒肉店都有90分鐘的，我的肉是不用烤嗎？根本吃得超趕」、「有些燒烤店光點餐就要先等10分鐘、上菜再等10分鐘、換網子再10分鐘，這種店限時間真的超瞎」。

不過也有網友持不同看法，「還是要看餐廳，現在很流行299元、399元的韓式烤肉吃到飽，這種店我覺得吃90分鐘也差不多膩了」、「90分鐘對我跟老公來說蠻充裕的，通常都60分鐘就吃飽了，所以不會太在意」。