大陸國家主席習近平4日與俄羅斯總統普丁舉行會談後，大陸外交部副部長樂玉成5日表示，中俄本次簽署涵蓋經貿、投資、能源、體育等領域近20份合作文件，為雙邊務實合作進一步走深、走實奠定堅實基礎，並以「上不封頂，不斷攀登新高」形容兩國關係。

大陸外交部官網5日公布新聞稿，樂玉成表示，中俄元首此次實現了兩年多來的首次線下會晤，內容豐富、成果豐碩。雙方堅定支持彼此維護本國核心利益，一致同意發揮兩國關係政治優勢，推動全方位務實合作取得更多成果。兩國元首發表「中俄關於新時代國際關系和全球可持續發展的聯合聲明」，成為此次會晤最重要政治成果。兩國還簽署了涵蓋經貿、投資、能源、體育等領域近20份合作文件，為雙邊務實合作進一步走深走實奠定堅實基礎。

面對深刻複雜演變的國際形勢，普丁強調，俄方堅定支持中方維護本國核心利益的正當立場，願同中方進一步密切戰略溝通協作，繼續深化各領域合作。兩國元首在會談中重申，任何損害中俄利益、離間中俄關係的圖謀都註定失敗。