最辣日文老師長瀨昆妮，不僅是JKF女郎，還是直播主連千毅身邊的女助理，外型亮麗加上E級火辣身材，讓她受到不少粉絲喜愛，近日她到南投賞花燈，並曬出多張性感美照，讓網友看了全暴動。

長瀨昆妮趁著農曆春節到南投遊玩，只見穿著細肩低胸短上衣搭短裙的她，對著鏡頭賣萌自拍，但她疑似傲人上圍太豐滿，胸前拉鍊快爆開，大片白皙春光全洩，渾圓半球和傲人事業線一覽無遺。

網友見狀全嗨翻，紛紛留言狂讚「真的是胸前偉大」、「女神太辣了」、「老師好美好正」。其實，長瀨昆妮常不吝於分享美照，趁著農曆春節，她也不忘在社群曬出辣照，有穿著繞頸無袖上衣，胸前大挖洞，讓她露出南北半球，另外，她穿上類疫苗裝，露出性感單肩，由上往下拍的邪惡視角，讓她豐滿雙峰整個見客，火辣指數破表。

長瀨昆妮是日本華僑，曾在日本京都念大學，畢業後在當地工作，但因為碰到疫情，她才結束10多年日本生活，回到台灣後不僅擔任日文老師，也會經營社群和直播，後來因緣際會下，和連千毅合作直播，也漸漸打開知名度。