《紐約郵報》報導，維吉尼亞理工暨州立大學（Virginia Tech）附近的一間酒吧，4日深夜發生大規模槍擊案，多人受傷送醫。該大學2007年曾發生美國史上死亡人數最多的校園槍擊案，共造成33人死亡、23人受傷。

根據維吉尼亞州黑堡（Blacksburg）警方的聲明，槍擊案發生在僅距離維吉尼亞理工暨州立大學1個街區的水煙酒吧「Melody Hookah Lounge」，時間為當地時間接近5日0時，有多人受傷，已被送往當地醫院治療。

雖然槍擊案的細節還不明朗，但維吉尼亞理工暨州立大學仍立即發出警告，要求所有學生待在屋內，確保大門深鎖，若有需要則撥打911電話求助。

維吉尼亞理工暨州立大學2007年4月16日曾爆發美國史上死亡人數最多的校園槍擊案，韓裔學生趙承熙當天在宿舍與人發生爭吵後，先於宿舍殺害2人，再闖入該大學工程學系諾理斯教學大樓（Norris Hall）內四處開槍，最後於警方抵達時飲彈自盡；包含趙承熙在內，此事件共導致33人死亡、23人受傷，傷者中有6人並未中槍，而是在跳窗逃跑時受傷。