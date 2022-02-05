現場地面有4塊大巨石，1塊重約40公噸，另3塊10多公噸，還有數十塊大小不一的落石。（陳彩玲攝）

現場地面有4塊大巨石，1塊重約40公噸，另3塊10多公噸，還有數十塊大小不一的落石。（陳彩玲攝）

基隆40公噸巨石崩落 目擊者：宛如災難片

基隆連日下起大雨，外木山湖海路山壁土石鬆動，今天下午數塊巨石崩落，最重達40公噸，一輛休旅車驚險閃過，駕駛卻渾然不知，直到下車買咖啡被告知，才驚覺逃過一劫。目擊民眾指出，休旅車只差一秒就被巨石擊中，宛如在看災難片，相當嚇人。

基隆市政府表示，今日下午1時30分接獲通報，湖海路一段2K處發生落石崩落，經工務處到場勘查後，研判是連日降雨造成邊坡土石鬆動，有4大塊巨石崩落，其中最大長、寬、高皆為2.5公尺、重約40噸，目前1.8公里至2.0公里道路雙向封閉、管制，並派小山貓與挖土機到場清運，預計晚上8點清除完畢，開放通行。

行動咖啡車鄭姓業者目睹全程指出，事發前山壁不斷傳出轟隆聲響，猶如是C-130運輸機在盤旋，一度誤以為是低飛撞上山頭，抬頭查看時，才發現是石頭從山壁滾落，速度相當快，下方正好有一輛休旅車緩慢行經，從側面觀看兩者距離不到10公尺，當下判斷車輛會被擊中，在最後一秒嚇得閉眼不敢直視，再次睜眼時，發現休旅車完好無損，才鬆了一口氣，宛如在看災難片。

鄭姓業者接著說，休旅車行經事故地點後，在空地處停下，原以為駕駛人受到驚嚇，結果是下車前來買咖啡，渾然不知躲過一場意外，直到看見許多人圍在巨石旁，以及民眾轉述才得知。鄭直呼，能逃過真的是不幸中的大幸。

外木山湖海路近年發生多起落石意外，鄭姓業者表示，4年前山壁同一處也有巨石掉落，今天是量體最大的一次。現場地面有4塊大巨石，1塊重約40公噸，另3塊10多公噸，還有數十塊大小不一的落石，山壁則留有石塊滾落的痕跡。