羅馬尼亞總統克勞斯•約翰尼斯(Klaus Iohannis)宣布，將購買洛克希德•馬丁公司(Lockheed Martin)的 F-35 戰鬥機，這是該國空軍現代化計劃的一部分。

防衛世界(Defense World)報導，目前羅馬尼亞空軍還有一些蘇聯時期留下的MiG-21，但已經過於老舊而不堪用，可擔任防空戰備的是從葡萄牙採購的17架 二手F-16A/B戰機，機隊表現良好，去年年底，羅馬尼亞國防部長瓦西里•丁庫( Vasile Dincu)向議會要求以5億美元的預算，向挪威再購買32架二手F-16。

儘管F-16符合羅馬尼亞空防所需，但是約翰尼斯總統表示「空軍的現代化的工作不可就此止步，將要購買最先進的F-35 。」

羅馬尼亞計劃在 2026 年之前花費大約 110 億美元來增強其防禦能力，而MiG-21 將於 2024年全面淘汰。