此前消息頻傳蘋果（Apple）將於2022年初推出支援5G的第三代iPhone SE，該機型作為蘋果手機中，少數走平價路線的機種。有知情人士爆料指出，蘋果計畫舉辦春季發表會，預計在3月8日推出第三代iPhone SE和新款的iPad Air，有望創下有史以來最多新品的一年。

預測精準度被評為5星等級的摩根大通分析師Refinitiv Eikon曾預估，即將推出的第三代iPhone SE，估定價落於296美元（折合新台幣約8200元）至399美元（折合新台幣約11000元）之間。

美媒報導，睽違2年，蘋果再度推出平價版的iPhone SE機種，而此次還新增5G網路功能，並擁有更好的鏡頭及更快的處理器晶片，不過機型設計料和前一款相似。另外，新款的iPad Air將增加5G網路功能，並升級處理器晶片。

知情人士透露，蘋果春季發表會預計在3月8日，採線上方式舉行。但他補充，距離預定時間尚有一個多月的時間，期間可能會因產能延誤或其他變化而改變時間。

除此之外，蘋果預計在3月發布IOS 15.4版本更新，能夠讓iPhone、iPad用戶戴著口罩，也能透過Face ID功能解鎖。