苗栗（火旁）龍活動起跑，大年初五首度巡庄進駐南庄鄉老街永昌宮，苗栗市長邱鎮軍親率龍隊巡庄。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗（火旁）龍活動起跑，大年初五首度巡庄進駐南庄鄉老街永昌宮，苗栗市長邱鎮軍親率龍隊巡庄。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗火旁龍系列活動正式開跑，今年更擴大祥龍巡庄範圍，至頭份、大湖、南庄及公館等4個地區，大年初五開始巡庄行程，首站來到南庄老街永昌宮前，苗栗市長邱鎮軍親自帶領龍隊，表演熱鬧又精彩的舞龍，並引領祥龍依序向老街店家祈福祛邪，迎福迎財，吸引許多遊客駐足圍觀，增添更多過年氣氛。

今年苗栗（火旁）龍活動首開先例，從大年初五開始連續2天巡庄起跑，並首度進駐南庄、頭份、公館、大湖等4個地區巡庄驅崇祈福。苗栗市公所表示，由於龍隊為了配合店家開工迎神，多在春節期間就開光點睛，已有神龍附身，因此特別安排巡庄搭配民間年節習俗，到各大廟宇商場舉辦巡庄祈福演出，為今年苗栗（火旁）龍活動暖身起跑。

4場巡庄活動大年初五首先在南庄永昌宮廣場登場，下午2點則轉往尚順廣場，年初六上午11點將在水湖台3線旁大湖酒莊廣場，下午2點則轉往公館五穀宮廣場，每場巡庄演出除了邀請兩尾祥龍演出外，並有藝文藝陣團隊表演，現場也將以趣味遊戲方式發送苗栗美食券，吸引遊客在（火旁）龍期間到苗栗市一遊。

苗栗市長邱鎮軍表示，苗栗市公所為保留（火旁）龍這項文化習俗，除了在苗栗市舉辦，也希望將（火旁）擴展至苗栗其它山線地區，希望喚起苗栗縣內各客家庄，早期曾有（火旁）龍習俗的回憶。

苗栗（火旁）龍活動中，另外在年初九當天還有一項龍隊開光點睛活動，市公所指出，由於龍隊有逢廟必拜的習俗，因為龍是天降神獸，因此遇到神明還是必須參拜，因此開光點睛也是為龍的神力再加持，讓神龍更加具有威力，巡庄驅疫佑民平安。

苗栗市公所表示，包含巡庄、開光點睛、舞龍競技、民俗踩街、（火旁）龍之夜、化龍返天，全程都有5G技術網路直播，民眾除了到現場觀賞外，還可以鎖定苗栗（火旁）龍臉書粉絲專頁，欣賞直播，