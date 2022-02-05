雲林縣北港鎮朝天宮媽祖廟，春節連假期間每天湧入約10萬人潮，朝天宮旁的老街巷弄燈區更是大受歡迎，參訪人數比去年多出近1倍，主辦單位表示若疫情沒有變嚴重，活動將延長至農曆3月19日媽祖遶境，但若疫情轉為嚴峻，會配合中央防疫政策加以調整。

北港燈會今年配合中央防疫政策，規畫為分散式燈海，以朝天宮光環境為主燈，配合周邊道路型燈區，讓人潮不會過於集中，其中老街巷弄燈區古色古香，充滿早年節慶氛圍，每天吸引上萬人參訪，成為最受歡迎的燈區。

主辦單位北港工藝坊負責人蔡享潤表示，巷弄燈區的老街包括安和街（暗街仔）、仁和路（蜊仔街）、民主路（打鐵街）等，17世紀荷蘭人所繪製的台灣地圖即有記載，歷史非常悠久，因此保留許多老建物，入夜後點亮燈籠，展現出電視劇「華燈初上」場景。

位於老街內的北港工藝坊，今年也配合巷弄燈區舉辦虎年「祈福旗虎」生肖工藝聯展，來自全台45名工藝師展出創作，訴說虎年故事。

蔡享潤說，巷弄燈區原本規畫至元宵節後幾天，但由於口碑很好，因此將延至農曆3月19日媽祖遶境，若疫情持續趨緩，還能配合今年白沙屯媽祖徒步進香團到北港的時間，延長至農曆4月22日，讓整個長達4個月北港香盛期都有花燈可觀賞。

蔡享潤指出，未來巷弄燈區的目標，是轉型為常態性燈區，配合朝天宮星期假日眾多人潮，在假日點燈迎賓，吸引遊客停留至晚間消費，而不只是白天到朝天宮參拜後即離去。