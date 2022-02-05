天冷，許多人認為「腳若暖，身體就不寒」，因此會穿著襪子睡覺，不過這樣真的比較保暖嗎？醫師表示，其實有一種人不適合穿襪入睡，反而會越穿越冷，並推薦吃兩種食品可以幫助調理暖身。

中醫師樓中亮在粉專《樓中亮中醫博士》中指出，聽過長輩說：「腳若燒，身體就不寒了」，認為若不想讓寒氣入侵體內，只要穿襪子睡覺，就能讓身體暖起來。樓中亮分析，體質虛寒的人確實可以靠穿襪子來保暖，但如果天生容易手腳發燙，睡覺時會將腳露出被子外的人，就不適合穿著襪子睡覺。

樓中亮解釋，腳為了調節體溫會流汗，腳若出汗之後吹到冷風，或因被鞋子悶住汗沒有蒸發，會讓襪子變濕，這樣一來反而會更冷；至於如果是到了冬天就容易手腳凍傷的人，則比較適合穿襪入睡，可藉此保暖、防止凍傷，提高睡眠品質。

此外，如果不習慣穿襪子就寢，也可以靠食補保暖，樓中亮推薦自製下列2種湯品或茶飲，可幫助調理身體。

一、自製雞精：

1.土雞一隻，將內臟取出，但不要用清水清洗。

2.土雞對中剖開攤平，讓血水滴乾淨後，再以鐵鎚敲碎雞身骨頭。

3.在陶瓷鍋內，用筷子將土雞架空，鍋內不要放任何水，以盤子蓋住鍋口（也可以用電鍋替代）。

4.外鍋加水，燉煮約4、5小時，大約有2碗雞湯的量。

不過若有傷口未癒合，或者有發燒、發炎、紅腫脹熱痛或是慢性腎臟病患者等情況，則建議暫停飲用，等狀況解除後再來繼續食用。

二、枸杞老薑茶

材料：老薑一塊、枸杞50克、紅糖50克、500克水。

作法：將老薑、枸杞洗淨，所有材料放入鍋內，中火煮約15分鐘即可。

服用頻率：每周喝2-3次，若有上火情況可減少服用頻率。