薔薔跟趙正平跟大家拜年。（NNYnetwork提供）

趙正平（趙哥）和薔薔在YouTube開設節目《靠北你的靠北》，2人日前在春節特別節目《我超討厭過年》中大爆過年讓人討厭的事。

趙哥問到過年回家遇到長輩愛問東問西的該怎麼辦？薔薔說因為對方是長輩，所以不可能無禮的跟對方說「甘你屁事」，所以要用技巧性讓他們不再提問。首先，要癱坐在沙發，眼神要放空，然後跟鬼上身一樣表現中邪，如果可以，把列祖列宗的名字通通喊一遍，這樣親戚就不敢再來煩你。趙哥一聽笑到眼淚直噴，提醒大家因為太過荒謬請大家過年斟酌使用。

薔薔表示過年要求老婆做家事打掃的男人都不是好東西，趙哥驚呆問：「不然誰做？」薔薔怒飆說：「女人嫁給你，一年從頭到尾為你做牛做馬做一堆事情了，過年請個阿姨來打掃很難嗎？」接著說到初二回娘家的問題，薔薔表示現在都21世紀了，每個人都有自己的家人跟列祖列宗，憑什麼女人就該去服侍夫家，所以最好的方式就是夫妻各回各家過。

趙哥急忙打斷說：「嫁了人就該跟夫家同心，過年就該跟夫家過。」薔薔反駁說：「 你要知道女人嫁是嫁你一個人，又不是嫁你一家人，憑什麼要老婆去伺候你一大家人，有本事的話，顛倒過來呀，除夕到初二都在娘家過，初三才能回夫家！」此言論讓趙哥哭笑不得說：「誰娶到妳的人可真倒楣。」