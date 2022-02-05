桃園繼龍潭區、桃園區紛紛刮出刮刮樂「2000萬超級紅包」頭獎2000萬後，八德區有名女子在選刮刮樂時，「聽媽媽的話」選擇16號竟當場刮出100萬大獎。

位於八德區的樂多鑫商行業者表示，刮中100萬大獎的是1名30多歲的女子，她在3日和1名男性友人到彩券行，看中獎項豐富的「2000萬超級紅包」刮刮樂想試試運氣。

業者說，2人先買了1張便刮中1000元，經一番討論後覺得應該要再刮1張，該名女子看了檯面上刮刮樂後說「我覺得16、17、18號這3張之中有1張一定會中獎，但我選不出來」，她便拿起電話打母親請她幫忙做選擇，母親給出建議選16號，她便聽從母親的話買了16號的刮刮樂。

「她是現場刮出100萬大獎，大家都很興奮！」業者指出，女子當下先刮了QR CODE的部分，經店內機器掃描得出「無法授權金額」的字樣，趕緊刮開其他部分，這才發現中了100萬元，女子也不斷直呼「媽媽真是太神！」，眾人都非常開心。

業者隨後也在店外貼出影印版本的中獎刮刮樂，業者說，這是開店8年來首次刮出大獎，眾人都非常開心，歡迎民眾一起來購買彩券沾沾喜氣。