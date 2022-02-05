台股封關後休市7天，這期間美股像玩大怒神震盪劇烈，道瓊指數上漲921點，科技股的那指和費半指數分別上漲555點、46點，而台積電、聯電ADR則小幅下跌。財信傳媒董事長謝金河表示，台股封關前，很多人都減碼不敢抱股過年，台股下周一（7日）開盤，可能有上漲的紅盤可期待；此外，Meta（原臉書）股價崩殺26%，他提醒投資人，虛幻的題材容易一戳就破，台股沒有業績的夢幻炒作股恐有災難。

台股在元月26日封關，2月7日開紅盤，這是全球休市最久的股市，台股停止交易這段期間，以美國為首的股市又有大變化。

謝金河在臉書發文指出，美股連續四天上漲，這當中有幾個看點，一是Google決定1股拆成20股，股價在2月2日大漲203.15美元，漲幅7.39%，股價一度攻上3042美元創新高，市值再度突破2兆美元；二是改名Meta的Fb，公布第四季財報，居然造成災難式的下跌。

Meta公布第四季營收1179.29億美元，年增37%，但淨利102.85億美元，這比20年第四季的112.19億美元減少8%，全年淨利393.7億美元，仍然比20年成長35%，乍看數據不錯，但股價卻出現災難性暴跌，Meta在3日狂殺85.24美元，跌幅26.19%，這一天，Meta市值蒸發2371.17億美元，寫下歷史新紀錄。2020年9月3日，Apple曾單日市值暴減1820億美元，2020年3月16日微軟也曾一天跌掉1770億美元。

謝金河分析，Meta的重傷害來自每日活躍用戶（DAU）的數字出現警訊，Meta第四季活躍用戶19.29億人，這比第三季19.3億人微幅減少，但這卻是Fb成立以來首度出現不增反減的訊號，這是重大警訊。造成Fb成長到盡頭的原因很多，像是沒有透明機制的停權、泛濫成災的假廣告，連他本人都是受害者。

為了改善這個現象，Apple的ios14.5作業系統同時上線一套App追蹤透明度(App Tracking Transparency，ATT)的功能，這套系統讓廣告商叫苦連天，在這套功能運作下，任何第三方軟體要用iOS設備的廣告辨識碼（IDFA）追蹤客戶資料時，必須獲得客戶同意，這個改變使得Fb等受到很大打擊，因為ATT上線，Fb的廣告金額減少98.5億美元，Meta創辦人祖克柏為此一度大駡庫克。

謝金河表示，去年Fb改名Meta，但元宇宙的Fb Reality Lab去年第四季營收只占2%，也就是說，Fb想要拋掉舊的社群媒體角色，但新的元宇宙仍然未能帶給公司新的助力，這是標準的青黃不接。Meta股價跌得四腳朝天，最低只剩230.11美元，市值6263.45億美元，已經和台積電在伯仲之間。

不過，4日Amazon公布第四季財報又創造驚喜，因為Rivian的118億美元投資收益，Amazon第四季淨利從20年的72億美元上升至143億美元，EPS 27.75美元，這是業外收益，但AWS 雲端業務創造178億美元收益，帶動Amazon股價大漲375.88美元，單日漲幅13.54%。台股休市期間，Amazon從2707.04大漲到3224美元，漲幅十分可觀。

謝金河提到，台股休市期間，道瓊指數上漲921.65點，標普指數上升150.6點，Nasdaq上漲555.89點，費城半導體指數上漲46.07點，TSMC、UMC（台積電、聯電ADR）在美國小幅下跌，而Google、Meta和Amazon都出現大漲大跌的巨大變化。台股在封關前，很多人都減碼，7日紅盤可能有上漲的紅盤可以期待。

但他也示警，從Meta栽筋斗，投資人要切記，虛幻的題材容易一戳就破，過去兩年，台股沒有業績的夢幻炒作股恐有災難。