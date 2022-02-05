每個人都有自己擅長的一面，也有自己特別搞不定的地方，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，在事業上表現優異傑出，唯獨在感情方面卻顯得十分笨拙，不知道該如何擄獲心上人的芳心。

▍巨蟹座

巨蟹座在事業上很有想法，工作能力強，別人搞不定的事情，他們都能迎刃而解，因此深受長官器重。不過巨蟹座在感情上就顯得特別生疏靦腆，遇到心儀的對象時，完全不知道該如何跟對方打交道，也羞於表達自己真實的情感，懦弱不自信的表現容易遭到對方拒絕。

▍處女座

處女座面對公事總有一套自己的應對準則，就算情況有一點棘手，他們也能按部就班的妥善處理，但是感情就不一樣了，因為沒有標準答案，所以處女座每次都會感到相當迷茫，越是喜歡一個人，就表現得越是笨拙。加上害怕自己過於主動會嚇跑對方，因此會默默的選擇退縮，最後只能眼睜睜看著對方另覓幸福。

▍天蠍座

天蠍座在職場上是絕對的王者，面對繁雜的公事，處理起來得心應手、游刃有餘，也能摸透同事和長官的心思，讓每個人都心滿意足。唯獨在感情上就顯得比較笨拙，不知道該如何應對，因此相當被動，他們經常覺得猜不透對方的心，極度缺乏安全感。

▍雙魚座

雙魚座在工作上一旦有不懂的地方，就會積極的請教對方，從來不會覺得不好意思，也因為這樣的學習態度，讓雙魚座成為職場上的強者，面對什麼工作的能輕易勝任。但是在感情上，雙魚座會因為臉皮薄而不好意思示愛，只會偷偷在心裡暗戀對方，言行舉止顯得特別笨拙。