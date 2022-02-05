情侶之間若價值觀不同，也很難走得長久，一名女網友哭訴，她平時看到適合男友的衣服便買下來送他，但自己卻未曾受過相同對待，且她和男友薪水差不多，但對方卻對錢斤斤計較，出門都要求AA制，讓她十分心寒，對此有網友指出，其實關鍵並非薪水高低，而是兩人的相處模式和價值觀不同，勸原PO盡早分手。

原PO在臉書社團《爆怨公社》哭訴，表示自己與男友薪水差不多，所以平時出門吃飯或旅遊，對方都會要求AA制，不過讓她難過的是，每次逛街時，她看到適合男友的衣服便會二話不說買下來送他，但自己卻未曾受過相同對待。

原PO直言，她心甘情願送禮物給男友，但男友卻未曾給她任何小驚喜或禮物，讓她相當難過，認為男友一點也不在意她。她也提到，有次和男友分享自己抽中5000元現金，不料男友立刻回「讚喔，可以請客了」，讓她十分心寒，「難道男女薪資水平一樣，就非得要什麼都算清楚嗎？」

不少網友看完後指出，關鍵不在薪水高低，而是兩人的相處模式、價值觀不同，「這無關薪資多少，是你想要的是怎麼樣的相處模式」、「其實根本無關賺多賺少，比較偏向價值觀問題」、「捨不得花錢在你身上的人，不值得留戀」、「分手吧，他愛錢勝過愛你」。