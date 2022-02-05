國立台東女中寒假期間辦理第2屆建築營，學生不畏風雨，親手打造2座植物書屋，更燃起對建築的興趣。（蔡旻妤攝）

國立台東女中美術老師康毓庭寒假期間辦理第2屆建築營，邀請中原大學建築系副教授陳宣誠擔任講師，陳宣誠教授住宅木構造工法、植物與建築等跨領域知識，並跨校帶領39位學生親手打造2座植物書屋，累積多元學習歷程。

「鎖螺絲看似簡單，試了很久才找到方法」東中學生龔筠程說，曾製作小型建築模型，這次親手打造實體建築難度倍增，卻因此對建築更感興趣。第2次參加建築營的東女學生陳左軒說，許多技法都是首次接觸，今年建築難度更高。

東中、東女學生從零開始，搬運上百根歐洲的進口雲杉木，學習以住宅木構造二夾一工法打造梁柱，操作大型機具、砌磚、拌水泥及打造基地等，挑戰建造大小260公分乘以300公分的實體建築。

有別於阻隔式建築，陳宣誠帶領學生打造「植物書屋」，更加貼近自然，他表示，除了讓學生認識建築的元素、學習組裝外，同時也能思考建築中各元素如何與植物及環境互動，產生共構、共存的關係。

康毓庭感謝陳宣誠願意來到台東，她說，台東的孩子到大學參加建築營難度高，於是決定「把講師帶進台東」，期望讓學生累積不同的學習歷程、多元學習。

陳宣誠強調，台東的孩子有一種衝勁，是在都市學校感受不到的，只要告知學生原理及任務，適時給予鼓勵，發現孩子會更願意花時間及心力投入其中，甚至比他更講究品質、力求完美。

據了解，2座植物書屋分別設立在校園2基地，特別選擇平面跟坡地2種地形，讓建築與基地產生關係，也讓學生瞭解面對不同環境，建築如何與其對應，除了書屋，未來將加入澆灌系統，促進學生多元學習。