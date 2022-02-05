藝人夏乙薇擁有甜美外型及火辣身材曲線，日前在節目中被問到「為了挽回前任可以做到甚麼程度？」她自爆曾為留住分手的前男友，尋求命理老師幫忙，並聽從對方的建議嘗試各種方法，最後還跑去跪了高達700多階的「仙山」，一心一意只希望前男友能回心轉意，癡傻行為讓不少現場來賓聽了相當傻眼。

夏乙薇日前在綜藝節目《媽媽好神之俗女家務事》中透露，她受到疫情影響累積許多壓力，也動搖了和男友之間的感情，後來竟被在國外的男友一通電話就分手。夏乙薇因為太想挽救這段感情，決定求助命理老師；原藝名「林餅乾」的她去(2021)年改名，可見她還蠻相信運勢之說。

為了挽回前男友，命理老師建議夏乙薇「跪仙山」拜九天玄女。（圖／截取自YouTube《媽媽好神之俗女家務事》）

命理老師表示，因為她有許多冤親債主，因此引響了她感情的發展，因此建議她可以摺2萬多朵「紙蓮花」，迴向給所有「冤親債主」；但由於數量實在太多，結果只摺得出84朵，就算是用「點燈」代替也要花至少50萬左右，因此命理老師建議她：「乾脆直接跪仙山」，因為仙山的祖師是「九天玄女」，「看祂可不可以幫妳」。

夏乙薇表示，當時她真的按照老師的指示，跑去仙山跪拜700多個階梯，每走一步就停下來跪一步，結果她磕頭磕到額頭紅腫，連膝蓋也破皮受傷，讓不少現場來賓聽了相當吃驚。夏乙薇甚至還在節目上向前男友喊話，希望他看到播出後可以趕快回來；現場來賓聽了都傻眼直呼「好可憐」、「妳幹嘛這樣委屈自己」，夏乙薇說她「真的很愛那個男生」，而主持人季芹聽了則忍不住吐槽：「就算他回來也會被你嚇死」。

★民俗說法僅供參考。