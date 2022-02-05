美國眾議院通過《2022年美國競爭法案》，對此，國民黨表示，密切關注相關立法後續發展；我國駐美代表處更名，涉及美中台關係的未來，蔡政府應審慎評估如何確保中華民國最大利益，以及台海和平穩定。

美國聯邦眾議院4日通過美國競爭法案，呼籲行政部門啟動協商，將「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO）更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

對此，國民黨表示，中華民國是美國的價值盟友，也是安全夥伴，台美關係深化應是美國的理念實踐，也應該共同致力降低台海風險，審慎維繫區域和平穩定；對於相關立法密切關注後續發展。

國民黨指出，我國駐美代表處更名，不僅涉及台美關係的發展，也涉及美中台關係的未來，如何確保中華民國最大利益，確保台海和平穩定，蔡政府應審慎因應。