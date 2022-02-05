一名懷孕7個月的女網友控訴，大姑在她睡覺時，擅自掀開她的衣服摸孕肚，只為討好運，掀起網友熱議。豈料，原PO的大姑又出狂言，打電話要求她明後天去預約剖腹，好讓媽媽可以趕緊抱孫，讓她再次傻眼。

本站先前報導「孕婦睡醒驚覺衣釦遭解開半裸 他狂摸肚辯：買彩券求好運」，豈料，同位女網友又於臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，表示自己接到大姑的道歉電話，對方表示「那天沒經過妳同意摸的抱歉啦！」

豈料，大姑見原PO仍未消氣，便說，「幹嘛這樣呢？好歹妳肚子裡的孩子也要教我聲大姑。我記得妳現在懷孕7個月了吧？妳要不要明後天去醫院預約剖腹把小孩拿出來，讓我媽早點抱孫子，妳也不用挺著一個大肚子那麼辛苦！」原PO聞言則氣炸回覆「妳有什麼毛病呀？才7個月而已剖啥腹」，並立刻把電話掛斷。

文章曝光後，再次掀起熱議，許多網友在留言區喊罵，「那請她去醫院預約把腦袋拿出來，反正長在頭上也沒用！」、「我的天 騷擾人家就已經很過分了還憑什麼要你早剖腹給別人抱 這什麼想法啊 天啊請遠離這個毒菇！」、「這已經到達要看腦科精神科的程度了 不相往來就好」；還有網友表示，這無關是不是毒菇，而是做人修養問題，原PO的大姑顯然不知道說話的分寸。