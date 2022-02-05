台灣第一名模林志玲除夕報喜，47歲生下一子升格新手媽咪，讓外界紛紛送上祝福，但本是喜事一件，卻意外掀起網紅廣告小妹與鄉民女神「qn」黃瓊慧隔空交戰，對此，廣告小妹今早再發長文，吐露自己求子的辛酸。

林志玲高齡產子，卻遭廣告小妹暗指她找代孕，這讓黃瓊慧看不下去，認為她在沒有證據的情況下，就眼紅亂帶風向，不少網友也希望她不要亂說話，但廣告小妹絲毫沒要回應影射林志玲代孕的證據，而是在今早發長文聊代孕。

廣告小妹直言，自己沒有很想懷孕，只是想要有個孩子，至於是不是自己生的，她沒有很在乎，而沒有選擇領養，是因為家人不贊成，而她也被心臟科醫生問過很多次是否考慮找代孕，但在美國至少要準備20萬（約台幣556萬），才有機會成功，礙於現實考量，她選擇自己生。

她前後做了2次IUI（人工授精）及1次IVF（試管嬰兒），砸了好幾萬美金，「損益算一算，有些人找代孕那是再合理不過，例如女明星。會覺得代孕母湯的，真心建議去學一下珠心算（？）」。

廣告小妹也說到自己沒有要賣慘，不需要同情她，這只是她想成為母親必須付出的代價，但看到很多人對代孕有負面印象，她表示：「在這樣的氛圍下承認找代孕，我可能也會打死不認。」

對於廣告小妹再發文談代孕，黃瓊慧也繼續批，「沒有證據、胡亂臆測林志玲找代孕被打臉後，開始各種亂扯」，黃瓊慧表示，即使她為了備孕做了多辛苦的付出，這也是她的選擇，「不應該在沒有證據的情況下影射女星是代孕，這根本是在討拍模糊焦點」，更批評「妳就是眼紅林志玲」，並要她拿出證據，不要模糊焦點，「說自己不反對代理孕母，來掩蓋刻意帶風向臆測別人隱私這件事」。