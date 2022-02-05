中央氣象局發布低溫特報，今(5)日至明(6日)清晨大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，今晚至明(6日)上午，新竹縣、苗栗、台中、南投、彰化、雲林及金門局部地區，低溫有機會下探10度以下，請注意。

冷吱吱！今起低溫10度3連發 氣象局最新說明｜2022.02.05

根據氣象最新資訊，今(5日)下午至明(6日)上午黃色燈號低溫區域包括：新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。此外，連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

氣象局發布低溫特報。(圖/氣象局)

氣象局說明，黃色燈號代表平地最低氣溫攝氏10度以下；橙色燈號為平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下，且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。至於紅色燈號則是平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。

明天(6日)清晨大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；台灣東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、東部及東南部地區也有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

明日白天起大陸冷氣團稍減弱，氣溫稍回升，西半部地區容易有局部低雲或霧影響能見度；東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率；台南以北、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，請注意。