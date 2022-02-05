基隆市安樂高中學生劉岑儀、賴薈文、張芷瑄、陳品劭，參加國家生技醫療產業策進會及台北市教育局主辦「第一屆高級中等學校醫療科技競賽」，以「非侵入式疫苗合適性檢測劑」為主題，構想研發新的篩檢試劑，打疫苗前先檢測了解身體的影響分子，盼降低疫苗死亡率，獲「防疫醫療」主題「特優」。

指導老師陳怡婷表示，新冠病毒疫情肆虐下，全球研發疫苗防止感染，卻時常出現接種疫苗引發嚴重不良反應，甚至死亡案例，以血栓及免疫風暴最為常見，而免疫風暴主要受到人體異常細胞介素6的影響，學生得知後，設定以此為主題進行探究，希望研發出新的篩檢試劑，標示出相關影響分子，讓人們施打疫苗前，先經由檢測了解自己施打疫苗的安全性，降低接種疫苗死亡率。

參賽同學說，比賽前花了許多時間投入，過程中學習有關免疫新知，反覆討論、操作，嘗試將設計理念完整呈現，對於能獲得評審肯定極為開心，期待未來能真的有類似的產品研發問市，讓施打疫苗獲更完整、安心的保障。

基隆市政府指出，這次比賽聯合國內各大學醫療系所協辦，全台共有257高中學生組隊參賽，競爭相當激烈，比賽評審主要著重學生動手實作及蒐集數據、團隊合作、簡報口說等面向能力。

安樂高中校長方保社表示，學校數理實驗班因應學生學習方向，安排有數理專題寫作方法、獨立研究課程，更有自然探究與實作課程，期待學生能透過探究的過程，了解有興趣的議題，這次4位同學的成果，是非常良好的新課綱學習的範例，將持續給予後續研究發展。