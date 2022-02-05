溪州公園「花在彰化」5日首度舉辦野餐活動，上千民眾徜徉在大自然中，相聚賞花、聽歌。（吳敏菁攝）

溪州公園「花在彰化」5日首度舉辦野餐活動，上千民眾徜徉在大自然中，相聚賞花、聽歌。（吳敏菁攝）

溪州公園「花在彰化」5日首度舉辦野餐活動，縣長王惠美還到現場加碼贈送「仙肉盆栽」10組、「野餐燈」10組。（吳敏菁攝）

彰化溪州公園「花在彰化」為全台走春第一品牌，初一至今衝破35萬人次，5日首度舉辦野餐活動，上千民眾徜徉在大自然中，相聚賞花、聽歌，共度輕鬆、愉快的午後。縣長王惠美還到現場加碼贈送「仙肉盆栽」10組、「野餐燈」10組，讓野餐日添加大大驚喜。

王惠美感謝全國各地民眾原對花在彰化的支持，彰化是一個花卉的產地，為了把彰化在地的花卉讓更多人認識，縣府持續舉辦花在彰化活動，呈現更多彰化的好、彰化的美給大家。

縣府農業處今年因為疫情關係，禁止在園區飲食，舉辦野餐日，改變以往就定位欣賞表演，為大家準備野餐墊、多肉植物、彰化優鮮產品等，野餐盒就帶回家享用。今年以「樂遊農園」為主題，搭配休閒園藝資材展、稻草裝置藝術、以及非常多適合大家打卡的地方，另規劃農業輕旅行活動，可以安全防疫又可以深入瞭解彰化的休閒農場。

王惠美表示，這陣子回來2000多位青農返鄉，縣府責無旁貸幫忙行銷他們所生產的彰化優鮮產品，除了在小三美日、PChome、東森購物等電商平台有彰化優鮮產品外，在26個鄉鎮市農會、縣漁會、縣農會都有販售彰化優鮮產品，歡迎大家採買選購。

農業處長邱奕志表示，2022花在彰化有別以往，以「樂遊農園」為主題，規劃瓜果廊道、稻草人裝置藝術、特色創意花卉造景等營造農村景觀，讓民眾感受休閒樂活的氛圍，同時搭配休閒園藝資材展、休閒農業展、休閒花藝展、彰化優鮮農產展及各式充滿歡樂的展演活動，野餐日活動請來國際好聲音，馬來西亞創作才子陳威全、劉文瀚、陳曼青帶來一連串耳熟能詳的歌曲，還請來YOYO歡樂家族的草莓姐姐、酪梨姐姐、浣熊哥哥、柳丁哥哥帶來草皮音樂會，並陪大家打卡拍照，CP值超級高，讓每位民眾有得玩、有得看、還有得拿，圓滿大成功。

2022花在彰化今年有別以往，以「樂遊農園」為主題，因應疫情讓大家走出戶外，園區內規劃瓜果廊道、稻草人裝置藝術、特色創意花卉造景等營造農村景觀，讓民眾感受休閒樂活的氛圍，同時搭配休閒園藝資材展、休閒農業展、休閒花藝展、彰化優鮮農產展及各式充滿歡樂的展演活動，更首度規劃親子野餐日與農業輕旅行，歡迎帶著孩子們共同體驗農村生活，享受親子時光與休閒樂趣。