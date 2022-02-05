雲林縣北港鎮南陽國小周邊種植紅花風鈴木美化校園，其中1棵的花球特別碩大，被譽為「花王」，每年農曆年前都會盛開迎春，去年因通學廊道施工影響生長，花況未如預期，經休養後今年重現盛開美景，吸引不少人特地前來拍照留念。

南陽國小10餘年前在校內種植黃花風鈴木、學校周邊種紅花風鈴木，每到花季校園內外黃、紅花亮麗奪目，成為民眾賞花景點，其中位於學校圍牆旁的1棵紅花風鈴木，在社區居民用心照顧下，花球比其他風鈴木來得多且大，非常醒目。

南陽國小校長蔡維哲表示，「花王」在除夕前3天陸續開花，目前花況良好，預計還有1星期的賞花期，這幾天許多遊客來北港朝天宮參拜，車子停在校園周邊，看到紅花盛開，都特地來與「花王」合照，為新春留下好采頭。

蔡維哲說，10餘年前「花王」剛種植時，枝幹細小僅有2公尺高，且位於圍牆邊泥土地範圍不大，學校與社區居民合力照顧，用木架固定枝幹避免被強風吹倒，定期澆水以免乾枯，現在已長至4公尺以上，加上最近沒有豪大雨花相完整，花朵碩大猶如彩球掛在樹上，非常吸睛。

蔡維哲指出，前年雲林縣政府為打造友善環境守護網，向中央爭取經費進行「南陽國小通學廊道」工程，結果「花王」因施工受損，去年開花情況未如預期，經社區居民與學校全力照顧，今年總算又恢復盛開美景。

社區民眾表示，南陽國小與北港國中校園打通連結後，中間設置1處社區小公園，配合校園內外的風鈴木，成為最受歡迎的後花園，「花王」是後花園的指標，大家一定會持續悉心照護、永保盛開。