許多上班族每天辛苦通勤賺錢，除了為養家餬口外，同時也滿足物質上的慾望。有網友分享表哥是年薪5百萬到6百萬的台積電主管，但穿著打扮全都買平價款，還沒有汽車，納悶為何不吃好穿好，表哥回應「習慣了」，引發網友熱烈討論。

1名網友在PTT八卦板發文，指表哥在南科台積電當主任，年薪約落在500萬到600萬之間，但有一點讓原PO困惑不已，即是他表哥已經擁有一定能力的薪資水準，但平常生活起居卻過得非常節儉。

原PO續指，無論平日或過年，都看表哥穿著平價服飾，連鞋子也穿約500元左右的鞋款，甚至沒有買車，僅1台車齡15年的老機車，且表哥今年35歲還是單身，平時休假也是在家看漫畫。原PO詢問表哥為什麼不吃好穿好，對方則回應「習慣了」，讓他大嘆「表哥在想什麼」。

貼文一出後，底下網友熱烈討論，「沒有物質需求吧」、「我看過醫師飲料只買最便宜的，剩菜會打包回家，但錶戴百萬」、「不會被物質控制的才是真有錢」、「有錢人不需要外在裝扮來獲得優越感及他人的認同」、「只是個不需要靠名牌提升自己價值、滿足感的人」、「環保」。