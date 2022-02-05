總統蔡英文的「論文門」爭議，英國倫敦大學近日於官網發表聲明，證實蔡英文的確在1984年取得博士學位。總統府發言人張惇涵去年曾回應稱，蔡總統的博士學位，只有求證LSE校方是唯一且正確的管道，LSE校方也已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」。前太陽花成員妖西(劉敬文)認為，蔡英文面對「論文門」是有情緒的，失去了她一貫的冷靜和理性，可能這件事戳到她某個痛點。

妖西5日在臉書貼文表示，如果他是蔡英文或幕僚，不會像這樣去處理「論文門」，基本上冷處理，頂多只會在選舉時以訟止謗，選完後就撤告。因為在整個當前情勢下，論文門並不是一個會真的傷到蔡英文的議題。

妖西接著指出，質疑「論文門」的人若是綠營的，那些人自然會被邊緣化，孤掌難鳴；若是藍營的，批判力道和引起的共鳴注定有限，加上藍營打這種強度的議題，在藍綠對抗的架構下，很容易被中性化為政治惡鬥，對綠的盤面影響不大。

妖西認為，蔡英文在面對「論文門」時是有情緒的，讓她失去一貫的冷靜和工具理性，做了許多不必要的回應和處理；可是針對蔡英文其他部分的批評何其多，有的甚至未見她有一絲情緒，但為何她對「論文門」在檯面上下始終動作不斷？妖西認為，「論文門」確實有戳到她某個痛點，讓她無法冷靜看待和處理，至於這個痛點是什麼，大家可以自己去推敲。

妖西預測，蔡英文會順利卸任，但卸任後會不會繼續沒事？他傾向認為蔡英文不會有事，但也保留世事難料的空間，也許彭文正們有一天真的會被平反也說不定。