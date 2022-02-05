俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)和中國石油天然氣集團公司 (CNPC) 在上周五簽署第二份天然氣長期合約，可為俄羅斯遠東地區供應100億立方公尺 (bcm) 的天然氣，而大陸也可從俄羅斯取得480億立方公尺的天然氣。

今日俄羅斯(RT)報導，據俄羅斯天然氣工業股份公司稱，該協議進一步加強了俄羅斯和中國大陸的天然氣互利合作，雙方可互通有無。

另外，俄羅斯在庫頁島外海找到Yuzhno-Kirinskoye 氣田，氣量號稱遠東最大，該氣田將於 2023 年開始生產。

據克里姆林宮幕僚尤里•烏沙科夫(Yury Ushakov)稱，在完成合約後，俄羅斯對中國大陸的能源供應達到歷史最高。

2014 年，俄羅斯天然氣工業公司和中石油簽署了第一份30年的西伯利亞管道天然氣供應合約。2015年，雙方就西伯利亞力量2號管的天然氣供應也達成共識， 新管道每年多向中國大陸輸送50億立方公尺的天然氣。今年1月，俄羅斯完成了東方聯盟天然氣管道的建設評估，完成以後可向中國大陸供應500億立方米的天然氣。

分析人士說，莫斯科大量向中國大陸供氣，可能排擠到歐洲的天然氣量。俄羅斯仍然是歐洲的主要天然氣供應國，但美國擔心歐洲太依賴俄國，對於北溪2號管的建設不樂見完成。

目前歐洲每年天然氣消費量為541億立方公尺，高於中國大陸的331億立方公尺，但隨著北京逐步減少對煤炭的依賴，預計到2030年，天然氣消費量將增至526億立方公尺。甚至到2040年，中國大陸的天然氣年消費量預計將達到620億立方公尺，到 2050 年超過石油，成為主要燃料來源。