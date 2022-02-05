台灣民俗中，對生肖屬虎的人有很多禁忌，例如不能進新娘房、不能當伴娘等，一名人夫表示，過去老婆的閨蜜就因為屬虎所以不能當伴娘，才知道原來屬虎的人有很多禁忌，質疑「生虎年寶寶是不是會害孩子一輩子不能參加喜事」，對此不少網友反駁，留言點出屬虎的優點。

一名人夫在PTT八卦板發文表示，他和老婆結婚時，原本要請老婆的大學閨蜜來當伴娘，但長輩卻因為對方生肖而婉拒，讓他好奇為何屬虎的人不能當伴娘，上網搜尋後才知道，是因為古人認為虎年就是兇年，所以虎年出生的人都生性凶猛，不宜參加喜事。

他也提到，生肖屬虎的人除了不能當伴娘外，也不能進新娘房、親朋好友搬家入厝也只能站在外面，甚至不能進產房探望產婦和新生兒，讓他不免質疑「生虎年寶寶是不是會害孩子一輩子都不能參加喜事」，希望屬虎的網友現身說法。

貼文一出意外引起網友熱議，紛紛點出屬虎的優點，「根本優點，當伴娘很累」、「拒絕喜宴的好藉口」、「超爽的，小時候都可以在家打電動，不用見親戚」、「長輩都說屬虎不好，但其實不用去交際應酬超讚的」、「小孩未來升學考試競爭者比較少」。

★民俗說法僅供參考