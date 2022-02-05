《每日北韓》（Daily NK）日本版報導，在北半球進入嚴冬期之下，北韓東北部咸鏡北道的最低溫度可達攝氏零下20度左右，但由於經濟困難且煤炭價格上漲，許多民眾連取暖用的燃料都買不起，只能每天生火煮一次飯，接著穿上多層衣服苦苦忍耐，稍有不慎便會凍死，哀嘆「養爐灶比人還花錢」。

《每日北韓》表示，北韓咸鏡北道靠海，且有暖流通過，與日本北海道函館等同緯度地區相比較為溫暖，冬季氣溫經常能在攝氏零度以上，但當寒流來襲時，溫度也可達零下20度左右。

咸鏡北道的消息人士告訴「自由亞洲電台」（RFA），北韓近年在新冠肺炎（COVID-19）全球疫情下採取鎖國政策，導致經濟陷入困境，許多民眾無力購買足以過冬的煤炭等燃料，只好每天早上生火煮一次飯，接著穿上好幾層衣服和襪子，希望撐過一不小心便可能喪命的嚴冬期。

《每日北韓》指出，當地若要早晚各為房屋供暖一次，並正常煮飯，整個冬天至少需要1.8至2.1噸的煤炭，但去年起煤炭價格大漲，要買到上述數量的煤炭，價格足以購入120公斤以上的白米，讓民眾哀嘆「養爐灶比人還花錢」。

雖然當地政府允許民眾每週三到森林中撿拾柴火，但靠近城市的山林早已「光禿禿」，得到單程距離20公里以上的山上才有殘餘枯枝。相較之下，北韓勞動黨高官等有錢人不僅大量購買煤炭、用瓦斯煮飯，還能以太陽能板為暖氣設備供電，與一般民眾的艱苦生活天差地遠。