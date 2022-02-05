54歲的香港女神周慧敏文靜優雅，31歲的大馬女神林明禎青春活潑，兩世代美女氣質風格大不同，但同樣是廣大男粉絲心目中的不敗女神。適逢春節期間，兩世代女神不約而同穿上「旗袍」向網友拜年，周慧敏以中長袖美裝亮相小露美腿，透露身上穿的旗袍是「自己修改的，有點浪漫」；而林明禎則是好身材藏不住，不裸露也能大秀完美水蛇腰，旗袍胸前扣縫處更「快要炸開」，展現各自的迷人風情。

周慧敏在除夕的春節祝福中寫道：「一年一年過去，我祝福大家虎年更進一步，男士們，更有擔當，女士們，更懂溫柔，兒女們，更孝順，老人家，更寬容，再生氣的，也要原諒，再軟弱的，也要振作，再成功的，也要謙虛，再有理的，也要體恤，榮華富貴，過眼雲煙，屬世追求，適可而止，時光匆匆，愛要及時，Love！」畫面中她穿著藍紫白線格紋旗袍，側身小露雪白美腿，不只顏值凍齡，身材曲線也相當誘人。

而周慧敏身上的旗袍經她自己稍作修改，穿起來更顯得舒適漂亮，她說：「穿上自己親手修改的衣服過年，原來有點小浪漫。」氣質裝扮迷倒萬千網友，回覆道：「謝謝慧敏美麗女人的分享：人生不同階段的角色，都需要智慧去學習」、「那麼多年都那麼少女情懷的美女」、「祝阿V（周慧敏英文名Vivian）同家人新年快樂，身體健康」、「阿V的忠言，如阿V和基仔的歌曲愛得太遲，愛要及時，謝謝阿V，V粉絲喜歡多了」，上千則「新年快樂」的祝福聲潮湧而來。

林明禎前(3)日大年初三換上旗袍拜年：「初三大吉，祝福大家，身體健康，平安喜樂！」第一套她穿著綠橘交錯的國畫風旗袍，除了不敗顏值也展露完美腰身；第二套則是金色的大朵牡丹花樣旗袍，傲人上圍讓旗袍看起來快要繃開；第三張穿同套旗袍拿兩個紅包夾住俏臉蛋，模樣相當可愛。

林明禎今(5)日則換上第三套旗袍美裝，短短5秒的影片說道：「初五吉祥」，是一件紫黑交錯底金色花紋的戰袍，雖然並不裸露卻略有「蛇姬」風格，將她修長身段及玲瓏有致三圍完美展現；只見她輕輕擺扭身體，將摺扇展開、收起再指向鏡頭，俏皮的風情讓網友瞬間暴動：「要客串華燈嗎林媽媽」、「每天開電視都看得到妳，好幸虎」、「美腿超正der」、「漂亮⋯⋯我的女神」、「初五“禎禎”日上」，4小時便破13.6萬觀看數。