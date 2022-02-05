2022年底九合一選舉在即，藍綠白選情如何變化，開始成為外界討論話題。前新黨秘書長楊世光近日受訪就指出，從政治的發展和選舉邏輯來看，國民黨現在的領導班底或是中生代這些幹部，對於選票這類短期利益太過看重，這會犧牲長期的利益。也因此，他個人預測，「國民黨可能不會大輸，但贏的可能性非常低」。

楊世光近日接受港媒《中評社》專訪，談及國民黨歷經四大公投、台中第二選區立委補選、台北市立委林昶佐罷免案一串敗仗，該如何再起？他先是指出，國民黨現在的領導班底或是中生代這些幹部，對於選票這類短期利益太過看重，這會犧牲長期的利益，選票為爭而爭，基本上爭不到的。

楊世光舉例，民進黨30年前在台灣發起部分的台獨運動，其實不是爭選票，而是爭取理想，所以不論是孫中山革命，或是西方的革命，關鍵在於理念跟信仰的提出，在有理念有信仰有主義的論證之後，才會看到了候選人、領導人的出現。

楊世光續指，國民黨在台灣長期的耕耘，跟地方的本土派系掛鉤，侷限了國民黨在過去這百年創黨來的精神，過度的地方化，使其政治視野過度窄化。國民黨現在沒有魚網，民進黨則好多魚網，國民黨試圖用釣竿一票票釣，這種方式會讓國民黨票數不斷流失，這是很現實的變化。

楊世光也預測2022年縣市首長選舉的可能結果，國民黨可能不會大輸，但贏的可能性非常低，畢竟民眾黨的出現，已經把知識藍、傾向兩岸和平穩定的年輕人給完全侵蝕殆盡，國民黨頂層在凋零，年輕人沒有進來，所以這是一個非常老化的組織跟架構，信仰喪失、理念不見、領導老化，整個結構正在自然消亡，這是自己對國民黨發展比較悲觀的原因。