嘉義縣朴子配天宮有全台唯一的「御賜燈花」文化典故，今年廟方別出心裁，精心打造的御賜燈花裝置藝術既保留傳統，也走美拍風路線。（配天宮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子配天宮有全台唯一的「御賜燈花」文化典故，今年廟方別出心裁，精心打造的御賜燈花裝置藝術既保留傳統，也走美拍風路線。（配天宮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子配天宮有全台唯一的「御賜燈花」文化典故，今年廟方別出心裁，精心打造的御賜燈花裝置藝術既保留傳統，也走美拍風路線。（配天宮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子配天宮有全台唯一的「御賜燈花」文化典故，今年廟方別出心裁，精心打造的御賜燈花裝置藝術既保留傳統，也走美拍風路線。（配天宮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子配天宮有全台唯一的「御賜燈花」文化典故，今年廟方別出心裁，精心打造的御賜燈花裝置藝術既保留傳統，也走美拍風路線。（配天宮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子配天宮有全台唯一的「御賜燈花」文化典故，每年廟方都會在廟宇裡外裝置燈花藝術，今年廟方別出心裁，精心打造的御賜燈花裝置藝術既保留傳統，也走美拍風路線，成功吸引不少信眾前來祈福兼拍美照，老廟宇頓時成了網美景點。

配天宮御賜燈花歷史逾200年，每逢農曆年節，廟方都會在廟宇裡外布置燈花藝術，今年御賜燈花布置擺設，廟方特別結合「精緻網美風」，除呈現手作巨型求子紅、白花花牆和夢幻浪漫紫藤花隧道，廟埕周邊也以「錦里花開滿堂春」、「平安吉祥」、「節節高升」等主題展現燈花藝術之美。

廟方進一步觀察到，農曆假期到配天宮拍照民眾比例明顯變多，加上白天、晚上氛圍、景緻不同，真有民眾早、中、晚都來報到，只為拍下美美照片上傳臉書、IG，也算另類行銷廟宇文化。

不過，配天宮也說，疑似受疫情衝擊，往年農曆過年配天宮單日進香人潮約5、6000人，今年明顯減少，推估可能只剩3000多人，且每日結算香油錢金額跟往年同期相比，今年大概少了3、4成，雖不排除與疫情有關，經濟景不景氣也占很大因素。