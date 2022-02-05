中市街頭兩車駕駛肢體衝突 雙方互控傷害警方均移送

41歲的曾姓男子，今天中午駕廂型車行經黎明路與五權西路口，曾男在路邊缷瓦斯，35歲的韋姓男子駕另輛廂型車路過，轉彎時差點撞到曾男。警方指出，曾男未被撞到卻被嚇到感到不悅，衝上前攔停韋男的車子開罵，雙方爆發肢體突之後。韋男駕車離去、曾男向警報案，雙方互控傷害，警方偵訊後將兩人移送法辦。

警方調查，單純的街頭驚嚇案，演變成街頭肢體衝突！這起行車糾紛是曾姓男子駕廂型車，行經黎明路與五權西路口，在路邊缷瓦斯；韋男駕駛另輛廂型車路過，轉彎時差點撞到曾男。當時曾男並未被撞到，卻因被嚇到引起他的不悅，即衝上前攔停韋車子開罵。

警方指出，雙方隨即爆發肢體突！韋男事後駕車離去，引起曾男不滿報警處理，中市警四分局南屯派出所獲報後，警方到場時僅發現曾男在場，曾表欲就醫後再提告，警方以車追人，傳訊韋男到案說明。

警方強調，因曾男與韋男雙方互控對方傷害；警方偵訊後，將曾、韋兩人均依法移送法辦。