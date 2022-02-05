採草莓不漲價，善化草莓園春節連假湧人潮。（劉秀芬攝）

採草莓不漲價，善化草莓園春節連假湧人潮。（劉秀芬攝）

台南市善化區是南部重要草莓產地，春節期間遊客眾多，業者表示，今年春節期間遊客比去年春節多了2成多，因此大顆的草莓很快就被採光，園區都要分區開放，以免遊客沒草莓可採，預計下個星期成熟量會更多，家長可趁寒假帶小朋友來體驗採果樂。

春節連假期間，台南善化草莓園湧入大量遊客，美裕草莓園黃姓園主表示，雖然初一、初二天氣較冷遊客較少，但人數比起往年還是爆多，尤其是初三、初四人更多，草莓成熟速度差點趕不上遊客採摘速度，只好分區開放採果。

來自台南仁德的馬小姐表示，因為疫情升溫，不想往北部跑，因此選擇帶小孩就近到善化採果，業者也說明大顆草莓可能都被先到遊客採光，可以接受的再下田採果，馬小姐說，小孩子有採果就很高興，採莓大小不影響興致。

溫馨草莓園園主則說，春節期間每天都開放採果，但遊客實在太多，5日上午只好先休園，下午再開放採果。南科草莓園業者則說，雖然遊客多，草莓量還是夠，尤其南部溫度較北部高，草莓熟得快，下星期成熟量會更多，可以一直採到清明節後。

業者表示，種草莓成本又漲，但物價也高漲，以往春節期間採草莓要加價，今年為了吸引遊客，草莓每台斤維持400元不加價，希望讓遊客採得盡興。此外，業者推出的草莓冰淇淋、草莓果醬買氣也高，現打的草莓牛奶銷路最好，連草莓盆栽也賣得嚇嚇叫。