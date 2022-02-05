47歲「姐姐」謝金燕出道超過30年，至今仍保持凍齡美貌和前凸後翹好身材，並不時會透過社群網站分享生活點滴；往年她都是各大跨年晚會的壓軸，更是收視保證，但因有新計畫要籌備，不得不連續第2年缺席跨年晚會。謝金燕在過年期間辣秀健身成果，不但有厲害的「人魚線」，更示範站立踩飛輪的「收心操」，其中用水蜜桃特效遮住的「蜜桃臀」最吸睛，網友紛紛說：「想移開水蜜桃」。

謝金燕今(5)日在IG分享最新動態，她寫道：「初五，該收心了（貪吃的那顆心）」；照片中謝金燕穿著白色短版毛帽衫，將帽子戴起罩住後半顆頭，但前邊露出的瀏海及長髮仍飄逸迷人，她將左手舉起放在頭上，臉上展現招牌酒窩及甜美微笑，中空露平坦小腹並浮現厲害的「人魚線」。

將IG動態向右滑，則出現謝金燕側身站立踩飛輪的影片，只見她把帽子整個戴上，但長髮仍在身前隨身體律動飛揚，「姐姐」修長美腿在落地窗外日光映照下一覽無遺，而亮點卻在被她用水蜜桃特效遮住的「蜜桃臀」，她故意寫道：「#是不是很想移開那顆水蜜桃」，並搭配一排爆笑表情。

謝金燕修長美腿踩飛輪的樣子相當迷人。（圖／截取自謝金燕IG）

謝金燕的俏臀沒有被完全遮擋，在水蜜桃圖案旁「若隱若現」，好身材令網友忍不住大讚：「姐姐很會～會一直想點走」、「妳是最棒的！」、「這個帽T很帥」、「美麗的姐姐」、「好正啊好正」、「姐姐真的好瘦喔，想變成像妳這樣，我要努力了！」、「尖叫聲」、「想移開水蜜桃+1」、「心被妳偷走了」、「姐～我的視線離不開你」、「水蜜桃好討厭，擋在那裏」、「幫我移開水蜜桃」，讚聲不斷。

其實謝金燕前(3)日才在臉書發「初二想家文」，表示昨晚睡覺夢到豬哥亮，而夢裡的爸爸依舊幽默風趣，還會在她的耳邊傾訴想玩撲克牌，讓她不禁向對方喊話：「你真的是一個很逗的老爸」，並吐露當年豬哥亮住院時，父女倆就會在病房一起玩撲克牌，令她忍不住感性想：「對方是不是也和她一樣想起那段快樂時光」。發文相當溫馨感人，也引來網友一片洋蔥留言。