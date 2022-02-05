亞運柔道培訓國手楊宇潔去年3月酒駕釀1死4傷，事後楊的酒測值每公升高達0.55毫克，案經檢方起訴，台東地院審結，依公共危險罪，處楊宇潔有期徒刑2年。緩刑5年。另需提供40小時義務勞務。

檢警調查，楊宇潔於2021年3月14日晚間先後在台東友人住處、海濱公園、新蘭漁港喝酒，卻仍在同年月15日凌晨開自用小貨車搭載5人，於台東縣東河鄉台11公路147.7公里自撞右側擋土牆，造成其中張姓學妹顱內出血，送醫不治，另4名乘客受有輕傷。後經調查，發現楊女酒測值每公升高達0.55毫克，已涉公共危險罪，依法送辦。

台東地院審理期間時，楊女均坦承不諱，法官認為，楊女為具有正常智識與社會經驗之人，明知酒駕若發生事故恐致他人死亡，卻仍選擇忽視，於酒後駕駛車輛行駛道路上，又因酒後判斷與操控汽車能力下降而肇事，造成被害人傷重死亡。

法院最終依犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處楊女有期徒刑2年，緩刑5年，期間交付保護管束，並須向檢察官指定政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時義務勞務。

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