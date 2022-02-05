20、22、23，這是中華女足在亞洲盃附加賽3比0完勝泰國之戰，三大贏球功臣蘇育萱（2進球）、吳愷晴（2助攻）、陳英惠（自由球破門）的年齡，新一代木蘭女將在學姐主將們染疫缺陣時挺身而出，也難怪隊長王湘惠賽後感動形容這是「年輕球員一場驚奇的秀」，展現出接班實力。

「趁姐姐不在，在對手身上拿了3分！90分鐘結束收穫勝利，轉化成感動的眼淚，妳們做到了，突破了！」王湘惠說。

中華隊對泰國因疫缺席的王湘惠、賴麗琴、李綉琴、陳燕萍、張愫心、許翊筠、程思瑜，在本屆印度亞洲盃都是先發主力，儘管人數沒有泰國隊多，但突如其來的衝擊之大不言可喻。其中相對於門將位置還有蔡明容可頂，後防線則僅少張愫心一人，中前場主力幾乎「團滅」，進攻不免令人憂心。

蘇育萱進球後狂奔慶祝。（中華足協提供）

結果唯一幸免於難的先發前鋒蘇育萱，漂亮扛起了破門重任。綽號「UU」的蘇育萱，就讀高中時就有木蘭聯賽單季11球、6助攻的超齡表現，被喻為「高校怪物」。2020年她到日本岡山湯鄉美人歷練1年，儘管去年回到木蘭聯賽僅貢獻3球，這次亞洲盃卻是狀態最好的鋒線球員之一，小組賽對伊朗製造一顆12碼罰球，附加賽再對泰國「梅開二度」，成為獲勝頭號功臣。

「有射就有機會！」蘇育萱開心的說：「這是學姐給我的叮嚀。」蘇育萱母隊台中藍鯨總教練呂桂花則表示，早在足球學校看到還是國中生的UU，就覺得她與眾不同，「她本來就是個球感很好的選手，在球門前的靈性夠、個人能力又強，感覺來了，就有機會進球！」

蘇育萱能攻入兩球，則要感謝吳愷晴的兩記妙傳助攻。事實上，相對於鋒線還有蘇育萱，中場中路的賴麗琴、王湘惠、許翊筠全都缺席，誰來送球成了一大問題。結果在母隊高雄陽信踢後衛，本屆亞洲盃主要擔任替補防守中場的吳愷晴，對泰國先發不但扛起開前場定位球的重任，也和蘇育萱兩度連線成功。

「愷晴今天初次先發上場，雖然一開始難掩緊張心情，但隨著比賽進行也漸漸掌握到節奏。」中華隊教頭越後和男賽後說：「很為她開心，希望繼續保持下去。」

至於最後在讀秒階段踢進30碼自由球的陳英惠，在母隊新北航源就是前、中、後場都能勝任的全能球員，本屆亞洲盃若非受傷，她首戰中國大陸就會是先發中後衛之一。

儘管小組賽錯過先發機會，但8強對菲律賓之戰，陳英惠帶傷替補上陣，並於PK戰第3點操刀中的，差點要替中華隊拿下勝利。附加賽對泰國首度先發，陳英惠不但踢滿全場，最後這記精彩的自由球破門，更讓中華隊取得對戰越南的球數優勢，最後一戰踢平也能前進世界盃。

中華女足唯一臨危受命的資深球員蔡明容（左）不辱使命，對泰國腳出門清演出。（中華足協提供）

看著年輕球員的精彩表現，對泰唯一臨危受命的資深球員蔡明容笑說：「我一直相信她們可以，只怕我拉高平均年齡而已。」蔡明容指出，一個好的團隊，人人有機會躍上舞台當主角，「這是她們很好的經驗，也是個傳承的好機會。我也一直鼓勵學妹們，相信自己、盡力去表現，以後就是她們的舞台了！」

女足接班新血也不只蘇、吳、陳3人，22歲的章紫諾與20歲的丁家英對泰國也以替補之姿完成個人亞洲盃處女秀，其中「阿諾」頂上中後衛，防守穩健，也讓陳英惠得以推上中場；丁旗胞妹丁家英比賽尾聲在右翼勇於拿球，讓攻勢能夠推進到對手底線，才有中華隊的第2球。至此中華隊本屆除門將之外，19名球員全都留下出賽紀錄，人人都能做出貢獻，更是明對越南拚搶門票的最大本錢。