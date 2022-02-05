今(5日)是大年初五，來到了年假尾聲，許多回鄉或出遊的民眾紛紛趕在收假前北返，高公局18：30分最新消息指出，國5北上主線雪隧，回堵長度約3公里，宜蘭至頭城路段，一度呈現紫爆只剩18公里，另外目前國道最壅塞路段，分別為國6舊正至霧峰、國1湖口服務區至湖口、頭份至竹北、國3南投服務區至南投等路段。

高公局指出，國5北上主線雪隧，回堵長度約3公里，宜蘭至頭城路段，一度呈現紫爆只剩18公里。（圖／高公局即時路況）

高公局表示，預估今日交通量為130百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1北向大雅至台中系統；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。而根據高公局即時路況顯示，國1北向多路段壅塞，包括銅鑼至頭屋以及頭份至湖口路段，時速不到40公里。

最新國道最壅塞路段顯示，國1北向多路段壅塞，包括銅鑼至頭屋以及頭份至湖口路段，時速不到40公里。（圖／高公局）

今天14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口，實施高乘載管制，7至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，7至19時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，提醒用路人注意。

為分散車流，高公局呼籲連假出外旅遊的民眾，南北長途走國3及台61，短途盡量不要上國道，多走替代道路，或搭乘大眾公共運輸。