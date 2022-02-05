為迎接新年到，不少人會放鞭炮和煙火慶祝，一名男網友貼出一張照片，只見畫面中有一個包裝復古的盒子，裝著數支像彩色粉筆的棒狀物，並表示自己26歲，卻從沒看過這個東西，讓他相當好奇，貼文曝光後，不少網友解答，「這是水鴛鴦，小時候過年時必玩鞭炮款之一」。

一名男網友昨（4日）在PTT八卦板貼出一張照片，只見畫面中有一個外包裝相當復古的盒子，畫著兩隻在荷花池對望的鴛鴦以及嫦娥奔月的圖案，內容物則是一根根細長的、類似粉筆的棒狀物，有淡黃色、淺藍色和桃紅色。

他坦言，自己已經26歲了，卻從沒有看過這個東西，也好奇「看過這東西的人現在都幾歲了」。貼文曝光後立刻有網友解答，「這是水鴛鴦，小時候過年時必玩鞭炮款之一」、「過年神器，比手機還厲害」、「沒玩過的人是不是沒有童年」、「被炸過，超痛」。

也有網友表示，「水鴛鴦根本土製炸藥」、「以前最愛水鴛鴦，長大才知道到底有多危險」、「這東西超恐怖，我絕不讓小孩玩」、「現在給我也不太敢玩了，小時後真命大」、「曾經有人手握住水鴛鴦結果被炸爛，真的要小心」。